Potrivit acestuia, un grup de hackeri proruşi a încercat să perturbe activitatea instalației, însă atacul a fost blocat la timp, fără consecințe grave. Ministrul a explicat că serviciile de informații suedeze au identificat rapid cine se află în spatele atacului, iar acești actori ar avea legături cu structuri de informații și securitate din Rusia. Sistemele de protecție au funcționat, iar infrastructura nu a fost afectată.

Atac cibernetic asupra unei centrale din Suedia

Oficialii atrag atenția că amenințările cibernetice la adresa Suediei au crescut după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Incidentul ar arăta o schimbare de abordare, cu acțiuni mai riscante și mai agresive. Guvernul de la Stockholm tratează situația cu maximă seriozitate și colaborează cu aliații pentru a contracara astfel de amenințări hibride.

În același timp, autoritățile spun că au ales să vorbească public despre acest caz pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul populației și pentru a transmite un mesaj clar celor care încearcă astfel de atacuri, că sunt monitorizați și identificați.