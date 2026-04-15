Raportul Comisiei, publicat pe 2 aprilie, dezvăluie că varianta de lucru a documentului a primit un aviz negativ din partea propriului Comitet de control normativ al Comisiei la sfârșitul anului trecut. În raport se admite că nu s-a putut face o distincție clară între nivelurile de impact ale diferitelor măsuri și politici specifice și, totodată, că nu s-a depus niciun efort pentru a evalua impactul „factorilor externi”, precum preferințele consumatorilor sau disponibilitatea produselor alternative fără ardere, asupra incidenței fumatului.
Potrivit propriilor direcții ale Comisiei privind dezvoltarea unui proces mai bun de legiferare, aceste evaluări ar trebui să urmeze un proces riguros bazat pe dovezi, în care „dovezile informează deciziile politice – nu invers”. Totuși, după patru ani de lucru, procesul pare să se fi îndepărtat semnificativ de acest standard, respectiv al uneiabordări transparente, incluzive și bazate pe dovezi, pe care Comisia a promis-o în mod repetat.
BAT indică următoarele preocupări legate de Raportul de evaluare:
Datele Eurobarometrului arată că țările care combină reglementări proporționale pentru produsele fără ardere cu reguli stricte pentru țigări – precum Suedia, Cehia și Grecia – au redus incidența fumatului mult mai rapid decât restul UE. La nivelul blocului comunitar, rata fumatului este încă de 24%, în scădere cu doar două puncte procentuale de la introducerea actualei TPD în 2014.
Fabio de Petris, Vice-președinte pentru afaceri externe europene în cadrul BAT, a declarat: ”Obiectivul de a avea o Uniune Europeană fără fumat până în 2040 necesită o reglementare proporțională a produselor cu nicotină fără ardere. O abordare mai deschisă și echilibrată către dovezile științifice existente din partea Comisiei ar fi relevat numeroasele date care arată că aceste produse au un profil de risc redus comparativ cu țigările și milioane de fumători adulți au făcut deja trecerea de la fumat la aceste produse alternative.
În loc să reducă cererea, multe reglementări s-au dovedit greu de aplicat și îi împing pe consumatori către piețe ilegale controlate de rețele infracționale, unde nu există verificări de vârstă, standarde de siguranță sau venituri fiscalizate – aspect pe care Comisia nu l-a evaluat corespunzător. Raportul ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă Comisia se bazează pe dovezi sau pur și simplu justifică o agendă prestabilită, care va încetini progresul către o Europă fără fumat.”
BAT își menține angajamentul ferm față de un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ și viziunea unei lumi fără fum. Compania consideră că o reglementare inteligentă a produselor pentru vapat, a produselor moderne cunicotină pentru uz oral și a produselor din tutun încălzit poate sprijini sănătatea publică, menținând în același timp supravegherea guvernamentală asupra unei piețe care generează anual peste 107 miliarde EUR venituri fiscale și susține circa 1,45 milioane de locuri de muncă.
Articol susținut de BAT