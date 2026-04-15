„Revizia la București” – Explicația lui Grojdea pentru bolidul de lux

Într-o intervenție telefonică la un post TV, Costel Grojdea a încercat să justifice prezența sa la volanul unui Lamborghini chiar în fața sediului instituției pe care o conducea. Acesta a susținut că autoturismul aparține, de fapt, unui prieten din Iași, care l-ar fi rugat să se ocupe de efectuarea reviziei tehnice în Capitală. Deși a încercat să minimizeze incidentul, contextul proprietății mașinii ridică semne de întrebare, aceasta figurând în actele unei firme ieșene, SC Nemo Wash SRL, controlată de Ovidiu Constantin Stan, proprietarul unui cunoscut restaurant de lux, potrivit Mediaflux.

Conexiuni controversate între funcția publică și mediul privat

Dincolo de explicația oficială, detalii financiare arată că leasingul pentru bolidul de lux ar fi achitat de o companie care a făcut obiectul mai multor controale desfășurate de ITM Iași în perioada în care Grojdea se afla la conducerea acestei instituții. Interesant este faptul că, în urma verificărilor repetate, inspectorii nu au raportat nicio neregulă la firma respectivă. Această suprapunere de interese adaugă o nouă dimensiune scandalului, sugerând posibile legături între favoruri private și exercitarea atribuțiilor de control.

Ascensiunea și căderea fulgerătoare de la șefia ITM București

Traseul profesional al lui Costel Grojdea reflectă o ascensiune rapidă, acesta fiind promovat inițial la șefia ITM Iași pe criterii politice. Ulterior, începând cu luna aprilie 2026, el a fost detașat în Capitală pentru a prelua frâiele celei mai importante filiale a Inspecției Muncii din țară. Timp de jumătate de an, Grojdea a coordonat toate echipele de control care verificau legislația muncii și normele de securitate în București, însă mandatul său s-a încheiat brusc miercuri, odată cu decizia Ministrului Muncii de a pune capăt detașării sale în urma presiunii publice.