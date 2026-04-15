Bătrânul fusese dat dispărut

Alarma a fost dată marți seara, când autoritățile au fost anunțate că vârstnicul plecase de acasă și nu mai revenise. În scurt timp, salvatorii montani au fost solicitați să se alăture căutărilor, intervenind alături de polițiști în zona forestieră.

Operațiunea a implicat 12 salvatori, care au acționat cu mai multe mijloace de intervenție, inclusiv vehicule de teren precum ATV-uri și UTV-uri, dar și autospeciale, pentru a acoperi cât mai rapid suprafața dificilă.

Un rol decisiv în localizarea bărbatului l-a avut utilizarea unei drone cu termoviziune, echipament modern care permite identificarea persoanelor chiar și în condiții de vizibilitate redusă. Cu ajutorul acesteia, salvatorii au reușit să îl găsească pe bărbat într-o zonă izolată, căzut la pământ.

În momentul în care a fost descoperit, vârstnicul era conștient, însă se afla în stare de șoc. Echipele de intervenție i-au acordat primul ajutor la fața locului, după care l-au transportat până într-o zonă accesibilă, de unde a fost preluat în siguranță pentru evaluări medicale suplimentare.

Potrivit salvatorilor, utilizarea dronelor cu termoviziune poate face diferența în misiuni de salvare desfășurate pe timpul nopții sau în zone greu accesibile, unde fiecare minut este crucial.