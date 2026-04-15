Detașamentul de avioane F-16 Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Române a bifat miercuri prima sa misiune oficială de la dislocarea în Lituania. Piloții români au fost alertați pentru a intercepta o aeronavă rusească de tip IL-20 COOT A, care tranzita spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice fără a menține contactul radio cu organele de control al traficului aerian.

Echipa de intervenție a identificat rapid aeronava Federației Ruse și a escortat-o în siguranță până la părăsirea zonei de operații, restabilind integritatea traficului aerian în regiune.

Scut aerian deasupra bazei Siauliai până în vara anului 2026

Detașamentul „Carpathian Vipers”, format din aproximativ 100 de militari și șase aeronave de luptă, a preluat responsabilitatea Serviciului de Poliție Aeriană Întărită pe 31 martie. Dislocați la baza aeriană Šiauliai, militarii români vor asigura protecția spațiului aerian baltic în perioada aprilie – iulie 2026.

Misiunea reprezintă un pilon central al solidarității NATO, avioanele românești fiind în alertă permanentă pentru a interveni împotriva oricărei aeronave care utilizează neautorizat spațiul aerian al aliaților sau care refuză identificarea conform normelor internaționale.

O istorie de aproape două decenii în serviciul Aliaților

Aceasta este a patra oară când Forțele Aeriene Române sunt chemate să asigure securitatea în flancul estic al Alianței, consolidând reputația militarilor noștri în misiunile internaționale: