Conform unei analize publicate de Cristian Bichi, consilier al guvernatorului BNR, România se află în prezent pe ultima treaptă de siguranță înainte de a cădea în zona speculativă, cunoscută sub numele de „junk”. O astfel de retrogradare nu ar fi doar o scădere de notă pe hârtie, ci un eveniment cu un impact financiar sever asupra întregii economii.

Mecanismul ratingului: Cine dă „notele” și de ce contează?

Ratingul de credit este, în esență, un certificat de încredere emis de agenții independente. Scopul acestuia este de a reduce „nebulosa” din jurul capacității unui stat de a-și plăti datoriile. Piața globală este dominată de „Cei Trei Giganți” (Big Three): Standard & Poor’s (S&P), Moody’s și Fitch Ratings.

Aceste entități evaluează atât capacitatea financiară a unui stat, cât și voința politică a acestuia de a onora obligațiile la timp. Atunci când un stat are un rating solid, se poate împrumuta la dobânzi mici. În schimb, un rating slab transmite un semnal de alarmă investitorilor, care vor cere costuri mult mai mari pentru a compensa riscul asumat.

România, la limita dintre siguranță și speculă

Cea mai recentă evaluare Standard & Poor’s, din aprilie 2026, confirmă poziția fragilă a țării noastre. Cu un calificativ de BBB-, România se menține în categoria „recomandat pentru investiții”, dar ocupă ultima treaptă a acestei scări.

Sub acest nivel începe categoria „junk”, unde accesul la finanțare devine anevoios și extrem de scump. Problema nu afectează doar statul: dacă România se împrumută mai scump pe piețele internaționale, automat și firmele românești vor suporta dobânzi mai mari, ceea ce poate frâna investițiile și dezvoltarea economică.

Semnalul de alarmă: Perspectiva negativă

Deși ratingul actual a fost confirmat, Standard & Poor’s a menținut o perspectivă negativă. În limbaj tehnic, acest lucru înseamnă că există riscul unei retrogradări în următorii doi ani dacă echilibrele macroeconomice nu se îmbunătățesc. Oficialul BNR subliniază însă că acest scenariu nu este inevitabil. Perspectiva poate fi îmbunătățită la „stabilă” dacă România reușește două lucruri esențiale:

Reducerea deficitului fiscal și extern;

Susținerea unei creșteri economice solide.

În prezent, ratingul pe termen scurt (A-3) indică o capacitate de plată adecvată, dar vulnerabilă în fața unor eventuale șocuri economice externe sau interne.

Consecințele unei posibile retrogradări

Trecerea în zona speculativă ar declanșa o reacție în lanț. Pe lângă scumpirea imediată a creditelor, interesul investitorilor străini ar scădea brusc, ceea ce ar pune presiune pe cursul de schimb și pe inflație.

În acest context, prioritățile strategice sunt clare: controlul deficitului bugetar și stabilitatea macroeconomică sunt singurele „ancore” care pot menține România pe harta investițiilor sigure. Evoluția acestor indicatori în perioada următoare va decide dacă economia va continua să se finanțeze sustenabil sau dacă va intra într-o zonă de turbulențe financiare.