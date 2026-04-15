Avertisment dur de la șefa Băncii Centrale Europene: "Ne aflăm între scenariul de bază și cel nefavorabil"

Christine Lagarde
Avertisment dur de la șefa Băncii Centrale Europene! Christine Lagarde a declarat că economia Europei este extrem de fragilă. Șefa BCE a declarat că momentan nu este necesară majorarea ratelor dobânzilor, dar prezintă scenariile pentru economia europeană. 

Christine Lagarde: Ne aflăm între scenariul de bază și cel nefavorabil. Deci, avem scenariul de bază, cel nefavorabil și cel sever. Trebuie să luăm în considerare prețul barilului, prețul diferitelor categorii de combustibil, prețul contractelor futures și toate aceste elemente aplicate și gazului, pentru a determina unde ne situăm exact în raport cu aceste două scenarii. 

Trebuie să fim complet agili. Și gata să mergem în direcția care va fi necesară. Și în al doilea rând, trebuie să ne raportăm mereu la date, așa cum am spus în mod repetat. 

Moderator: Crezi că există o tendință de înăsprire? La BCE?

Christine Lagarde: Nu, cred că... Avem o busolă care indică stabilitatea prețurilor bazată pe stabilitatea financiară.

