Incidentul a avut loc pe 7 aprilie, la liceul din Pauls Valley. Potrivit autorităților, bărbatul a intrat în școală și a îndreptat arma spre doi elevi aflați pe hol. Agresorul a fost identificat ca fiind Victor Hawkins, în vârstă de 20 de ani, fost elev al instituției.

Cum a fost oprit atacatorul în câteva secunde

Directorul școlii, Kirk Moore, a reacționat imediat. A ieșit din birou și l-a imobilizat pe tânăr, înainte ca situația să escaladeze. În imaginile surprinse se vede și un alt angajat care reușește să îi ia arma. În timpul confruntării, directorul a fost împușcat în picior. A fost transportat la spital, însă medicii spun că este în stare stabilă.

Niciun elev nu a fost rănit, deși incidentul s-a petrecut într-o zonă circulată a școlii. Reprezentanții Oklahoma State Bureau of Investigation spun că reacția personalului a fost esențială, conform presei străine.

„Acțiunile personalului și intervenția rapidă a directorului, imediat ce au observat un individ înarmat, au salvat vieți”, a declarat Hunter McKee, purtător de cuvânt al instituției.

Dramatic moment Oklahoma principal Kirk Moore tackles Columbine-obsessed school shooter while being shot https://t.co/UoTyqiwBZq pic.twitter.com/Wurq4DYwPB — New York Post (@nypost) April 15, 2026

Pe numele lui Victor Hawkins au fost formulate mai multe acuzații grave, inclusiv tentativă de omor și folosirea ilegală a unei arme de foc într-un spațiu public. Acesta urmează să fie prezentat în fața instanței pe 8 mai.