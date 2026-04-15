Investigația dezvăluie acuzații grave de brutalitate: martori susțin că migranții ar fi fost dezbrăcați, jefuiți, bătuți și chiar agresați sexual. Se afirmă că astfel de mercenari ar fi folosiți neoficial la frontieră cel puțin din 2020, potrivit BBC.

Premierul Greciei a declarat pentru postul britanic că nu știa nimic despre aceste acuzații, iar autoritățile elene nu au răspuns solicitărilor detaliate de comentarii.

Practica „pushback”-urilor — împingerea migranților și solicitanților de azil peste graniță fără proceduri legale — este considerată în general ilegală în dreptul internațional.

Acuzații privind implicarea unor bărbați mascați străini în astfel de operațiuni au fost raportate încă din 2022 de organizația Lighthouse Reports. Investigația BBC, realizată împreună cu Consolidated Rescue Group, a început toamna trecută, după primirea unor imagini care ar arăta migranți maltratați de mercenari. Materialul, transmis de un traficant nemulțumit de partenerii săi, nu a putut fi verificat, dar corespunde altor mărturii independente.