„Această răzbunare va fi pusă în aplicare la momentul și locul potrivit, cu o planificare atentă, iar dușmanii noștri ar trebui să se aștepte să plătească un preț mare pentru acțiunile lor”, a declarat Ali Nikzad, potrivit Iran International.

Iranul își menține poziția pe tema programului nuclear

În același context, oficialul iranian a reafirmat poziția fermă a țării în ceea ce privește programul nuclear. Teheranul susține că îmbogățirea uraniului are doar scopuri civile și nu este negociabilă.

„Este un drept absolut al Iranului și o linie roșie clară”, a transmis Nikzad, insistând că activitățile nucleare au caracter exclusiv pașnic.

Schimbare de putere și semne de întrebare

După moartea lui Ali Khamenei, conducerea ar fi fost preluată de fiul său, Mojtaba Khamenei. Totuși, lipsa aparițiilor publice a acestuia a alimentat speculații legate de starea sa de sănătate.