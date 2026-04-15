„Stimați clienți, ne pare rău să vă informăm că am identificat recent un risc de siguranță legat de produsul enumerat mai jos, care a fost vândut pe Temu”, se arată în notificarea oficială.

Defecte grave descoperite la produs

Aparatul vizat este un model simplu, din oțel inoxidabil, folosit pentru fierberea ouălor. În urma testelor, au fost descoperite mai multe probleme tehnice care pot pune utilizatorii în pericol. Izolația este defectă, iar conexiunile la cablul de alimentare și la împământare nu sunt sigure. Aceste defecțiuni pot duce la scurtcircuit sau, în cel mai grav caz, la electrocutare.

Clienții sunt avertizați să nu îl mai folosească

Compania transmite un mesaj clar pentru toți cei care au cumpărat produsul înainte de 9 aprilie 2026.

„Dacă ați achiziționat produsul menționat mai sus înainte de 9 aprilie 2026, sunteți afectat de acest risc pentru siguranța produsului”, declară Temu. „Vă rugăm să încetați imediat utilizarea produsului rechemat”, conform presei străine.

Aparatul trebuie eliminat în siguranță, iar cei care l-au oferit altor persoane sunt rugați să le anunțe despre pericol. Produsul afectat poate fi identificat prin codurile ZY-30 și 601101078595030. Clienții care îl au pot solicita rambursarea banilor, contactând serviciul de suport al companiei.