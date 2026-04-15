Potrivit ISU Alba, pompierii din cadrul Secției Aiud au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul platformei încărcate cu baloți, aproximativ 70 la număr.

Incendiu pe A10. Un camion încărcat cu baloți, făcut scrum

Echipajele au acționat pentru localizarea și stingerea focului, în condiții dificile, din cauza materialelor inflamabile transportate. În urma incendiului, circulația a fost oprită temporar pe tronsonul afectat. Reprezentanții Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj au transmis că traficul este blocat pe sensul Turda - Sebeș, în zona km 56.

La fața locului intervin echipaje de poliție, pompieri și reprezentanți ai secției de autostrăzi, pentru gestionarea situației și reluarea circulației în siguranță. Autoritățile confirmă că nu sunt victime, însă autocamionul și încărcătura au fost grav afectate de incendiu. Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.