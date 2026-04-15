Potrivit lui Peiu, „Guvernul Bolojan are o politică economică bazată pe o rată a inflației ridicată. Simplu spus, guvernul crește artificial prețurile, sperând că, astfel, va rezolva problemele bugetului, prin încasări mai mari din taxele de consum.”

Analistul susține că executivul ar fi mizat pe o inflație controlată, dar contextul geopolitic creat de criza din Orientul Mijlociu a schimbat radical situația. „A căzut în propria capcană: războiul din Iran a exacerbat creșterea prețurilor la combustibil, care va dubla, în timp, rata inflației față de ținta guvernului.”

Petrișor Peiu avertizează că o inflație ridicată ar avea efecte severe asupra economiei: „O inflație puternică vine la pachet cu sugrumarea creșterii economice și cu prăbușirea nivelului de trai al populației. Așa se întâmplă când ai sindromul Munchausen și, aidoma baronului din poveste, crezi că poți ieși din mlaștină trăgându-te de barbă.”

În final, Peiu descrie situația economică drept un caz clasic de stagflație: „Toate cele trei trimestre de guvern Bolojan au scădere economică și o inflație de aproape 10%.”