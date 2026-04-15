Astfel, furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din București a fost oprită, în urma parcurgerii etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic și de închidere a instalațiilor aferente.
Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziție controlată și eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald, a transmis compnia
Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile legale, care spun că sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20:00 – 06:00.