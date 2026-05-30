Ce anume duce la deformarea acoperișurilor din tablă ondulată? Sfaturi practice de la specialiștii Bilka

Acoperișurile din tablă ondulată rezistă foarte bine în timp atunci când sunt alese și montate corect. Problemele apar, de regulă, atunci când profilul nu este potrivit pentru construcție, structura de susținere nu este executată corect sau montajul este făcut fără atenție la detalii.

În timp, aceste greșeli pot duce la apariția unor valuri pe suprafața tablei, la deformări în jurul șuruburilor sau la zone unde apa nu se mai scurge uniform.

Tabla cutată este apreciată pentru greutatea redusă, rezistența bună și costurile mai mici de întreținere. Tocmai de aceea este folosită atât pentru locuințe, cât și pentru hale, ferme, magazii, centre comerciale sau construcții industriale.

O tablă ondulată pentru acoperiș trebuie însă aleasă în funcție de dimensiunea construcției, încărcările la care va fi expusă și condițiile din zona respectivă.

Bilka produce tablă cutată din oțel galvanizat la cald, zincată pe ambele părți și protejată cu strat de poliester. Materialul este conceput pentru a rezista foarte bine la umezeală, variații de temperatură și șocuri mecanice.

În practică, durabilitatea unui acoperiș depinde atât de calitatea tablei, cât și de modul în care sunt făcute proiectarea, montajul și întreținerea în timp.

Alegerea profilului influențează stabilitatea acoperișului

Una dintre cele mai importante decizii este alegerea profilului potrivit. Tabla cutată este produsă în mai multe variante, iar fiecare profil are o anumită rezistență și un anumit rol.

Unele modele sunt potrivite pentru garduri, fațade sau plafoane, iar altele sunt concepute special pentru acoperișuri și structuri cu deschideri mai mari

Pentru un acoperiș rezistent contează mai mulți factori:

● panta acoperișului;

● lungimea foilor;

● distanța dintre elementele de susținere;

● cantitatea de zăpadă specifică zonei;

● expunerea la vânt;

● destinația clădirii

Un acoperiș pentru o hală industrială are alte cerințe față de un acoperiș pentru o cabană sau o magazie. De aceea, profilul trebuie ales în funcție de proiect, nu doar după aspect sau cost

BILKA produce profile variate, de la modele mai ușoare precum T8, T12 sau T18, până la profile portante precum T60, T85, T135, T153 și T200. Aceste variante sunt folosite pentru construcții industriale, planșee și hale unde rezistența este foarte importantă.

Atunci când profilul este ales corect, tabla își păstrează forma mult mai bine și suportă fără probleme variațiile de temperatură, vântul sau încărcările din timpul iernii.

Structura de susținere și montajul contează enorm

Chiar și cea mai bună tablă poate avea probleme dacă este montată pe o structură executată greșit. Distanțele dintre rigle sau pane trebuie calculate corect pentru profilul ales. Dacă tabla rămâne fără suficient sprijin, în timp pot apărea deformări între punctele de fixare.

Montajul șuruburilor este la fel de important. Șuruburile trebuie poziționate corect și strânse echilibrat. O fixare prea puternică poate deforma tabla în jurul punctului de prindere, iar o fixare prea slabă permite vibrații la vânt puternic.

Alinierea foilor trebuie făcută atent încă de la început. O mică abatere la primul panou poate influența toată suprafața acoperișului. Din acest motiv, montajul trebuie făcut cu măsurători precise și verificări constante.

Pentru un rezultat bun, specialiștii recomandă:

● verificarea structurii înainte de montaj;

● respectarea distanțelor dintre elementele de susținere;

● folosirea accesoriilor potrivite;

● montajul corect al suprapunerilor;

● evitarea mersului pe zone nesusținute;

● manipularea atentă a foilor lungi.

Bilka produce panouri la dimensiunile necesare proiectului, ceea ce ajută la reducerea pierderilor și a îmbinărilor inutile. Un acoperiș cu mai puține tăieturi și ajustări improvizate va avea o rezistență mai bună în timp.

Manipularea și depozitarea influențează aspectul final

Foarte multe probleme apar înainte ca tabla să ajungă efectiv pe acoperiș. Foile lungi trebuie transportate și depozitate corect pentru a-și păstra forma. Dacă sunt sprijinite neuniform sau trase pe suprafețe dure, pot apărea deformări sau zgârieturi.

Tabla cutată are avantajul unei greutăți reduse, ceea ce face montajul mai rapid și mai eficient. În același timp, foile lungi trebuie ridicate și mutate cu grijă pentru a evita tensionarea materialului.

Depozitarea corectă presupune:

● suprafață plană și stabilă;

● protecție împotriva umezelii;

● susținere uniformă;

● manipulare fără lovituri sau îndoire.

Tăierea este și ea foarte importantă. Stratul protector trebuie păstrat intact pentru ca tabla să reziste bine la coroziune. De aceea sunt recomandate sculele potrivite și metodele corecte de debitare.

Tabla cutată Bilka este realizată din mai multe straturi de protecție. În funcție de finisaj, produsul include strat de zinc, strat de pasivare, bază din poliester și strat final protector. Variantele lucioase, mate sau GrandeMat oferă niveluri diferite de protecție și rezistență, adaptate diverselor tipuri de proiecte.

Vântul, zăpada și condensul pun presiune pe acoperiș

Un acoperiș este expus permanent la schimbări de temperatură și condiții meteo dificile. Vara, tabla se încălzește puternic și se dilată. În timpul nopții sau iarna, temperatura scade rapid și materialul se contractă. Aceste mișcări sunt normale și trebuie luate în calcul încă din etapa de proiectare.

Zăpada acumulată poate pune presiune mare pe anumite zone, mai ales la construcțiile cu deschideri mari. În același timp, vântul puternic poate solicita suplimentar marginile și zonele de îmbinare.

Atunci când profilul este bine ales și montajul este făcut corect, acoperișul suportă foarte bine aceste solicitări. Problemele apar mai ales la structurile executate fără respectarea recomandărilor tehnice.

Condensul este un alt aspect important, mai ales în hale, depozite sau construcții agricole. Diferențele de temperatură dintre interior și exterior pot duce la apariția umezelii pe partea inferioară a tablei.

Pentru astfel de aplicații, Bilka oferă și tablă cutată cu strat anticondensare, aplicat conform comenzii. Acest strat ajută la reducerea umezelii și contribuie la protejarea structurii în timp.

Un acoperiș rezistent începe cu alegeri corecte

Durata de viață a unui acoperiș depinde de toate etapele proiectului. Materialul trebuie ales corect, structura trebuie executată bine, iar montajul trebuie făcut atent.

Atunci când aceste lucruri sunt respectate, tabla cutată oferă rezistență foarte bună și costuri reduse de întreținere

Pentru rezultate bune pe termen lung, este recomandat să:

● alegi profilul potrivit pentru construcție;

● folosești grosimea recomandată;

● respecți planul de montaj;

● verifici periodic prinderile și accesoriile;

● cureți depunerile și frunzele;

● controlezi zonele expuse după furtuni puternice.

Bilka este una dintre cele mai importante companii românești specializate în sisteme pentru acoperișuri. Fabrica din Brașov produce tablă cutată și accesorii folosind linii complet automatizate și tehnologii moderne. În prezent, unul din patru acoperișuri comercializate în România este marca Bilka.

Un acoperiș din tablă ondulată își păstrează aspectul și rezistența pentru mulți ani atunci când produsul este ales corect și montajul este făcut profesionist.

O structură bine gândită, un profil potrivit și o execuție atentă fac diferența dintre un acoperiș care arată bine doar la început și unul care rezistă foarte bine în timp.