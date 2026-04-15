"Europa pregătește în liniște un plan B și nu este un secret bine păzit, este o realitate pe care liderii continentului o construiesc activ, în discuții informale, la cină, în culisele summiturilor NATO. Scenariul este simplu.

Dacă Statele Unite reduc angajamentul față de alianțe, Europa trebuie să fie pregătită să se apere singură. Răspunsul se numește European NATO. Același cadru, aceleași structuri militare, dar cu europenii în frunte. Planul a prins viteză după ce Germania, care decenii la rând s-a opus oricărei idei de apărare europeană autonomă, a dat undă verde acestei propuneri.

Când Berlinul cedează pe un principiu pe care l-a apărat timp de 30 de ani, înseamnă că presiunea este reală și că mesajul Washingtonului a fost auzit. Donald Trump a spus clar de ani de zile: europenii trebuie să plătească pentru propria securitate, iar acum, în sfârșit, Europa ascultă.

Războiul din Iran a accelerat totul, aliații care au stat pe margine acum realizează că nu pot conta la infinit pe umbrela americană dacă nu sunt dispuși să contribuie," a argumentat jurnalistul Ana Maria Păcuraru.