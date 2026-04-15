Acesta face referire la evoluția puterii de cumpărare a salariilor și afirmă că, în ultimele luni, ar fi avut loc o deteriorare semnificativă a veniturilor reale.

Acuzații privind scăderea puterii de cumpărare

În mesajul său, Adrian Câciu susține că „în doar 9 luni Planul Bolojan a provocat cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani”.

El afirmă că ar exista „8 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor” și indică o diminuare de 8,2% a salariului mediu în termeni reali.

De asemenea, acesta susține că în industrie și construcții scăderea ar fi de 6,4%.

Revendicări pe sectoare: educație, administrație și sănătate

În mesajul publicat, Adrian Câciu face referire și la date privind sectoarele bugetare, susținând că ultimele informații oficiale ar indica scăderi importante ale puterii de cumpărare.

Potrivit acestuia:

- în învățământ ar exista o scădere de aproximativ 15%;

- în administrație, de 14%;

- în sănătate, de 10%.

El susține că, în special în rândul profesorilor, ar fi vorba despre „o cădere record a puterii de cumpărare în perioada mai 2025 – februarie 2026”.

Mesaj politic și critică directă

Fostul ministru afirmă că actualul model economic „trebuie schimbat” și îl descrie drept „modelul sărăcirii populației”.

În finalul mesajului, acesta transmite o critică directă: „Pa, Bolojan!”.

Postarea vine în contextul unor dezbateri publice privind evoluția salariilor și a inflației, pe fondul datelor economice recente și al interpretărilor divergente asupra nivelului de trai.

