Adrian Câciu acuză lipsa de acțiune în criza carburanților: „Ni se vinde minciuna că suntem toți proști”

Sursă: Realitatea PLUS

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, lansează un atac direct și spune că statul român refuză să intervină în criza carburanților, deși alte țări europene au luat deja măsuri. Câciu îi atrage atenția lui Ilie Bolojan, despre care afirmă că a respins reducerea taxelor și acuză experții că evită să vorbească despre acest lucru. Mai mult, Câciu susține că, în timp ce prețul barilului scade, românii plătesc din ce în ce mai mult.

„Toate țările europene au intervenit asupra prețului. Unele au plafonat prețul la pompă, majoritatea s-au dus pe adaosul comercial, pe marjele pe care companiile petroliere le pun sau companiile de distribuție le pun și au plafonat adaosul comercial. Ceea ce vrea să facă și România. Deci acolo nu mai e socialism bănuiesc, da? Dar nouă ni se vinde minciuna că suntem toți proști. Am înțeles.

În timp acesta, prețul la pompă tot crește. Ce să vedeți? Barilul este 100 de dolari. Când a fost 110 dolari, prețul la pompă era 9,2 lei. Acum este peste 10 lei. Ați văzut vreun petrolist, vreun angrosist, vreun benzinar să scadă prețul pentru că a scăzut și prețul barilului? La aceste întrebări toți experții aceștia care ne spun cum nu se poate și că se va crea o nouă criză dacă se intervine, în timp ce economia cade și PFA-ul plătește facturi mai mari, la aceste întrebări ei nu răspund.

Și mai mult decât atât, și cu asta închei, ni s-a spus că avem stocuri pentru patru luni. Păi dacă avem stocuri pentru patru luni de combustibil, cum Dumnezeu a crescut prețul?”, a declarat Adrian Câciu.

