„E hilar faptul că USR-ul a început să spună că străinii ne fură țara. E hilar un pic, da? Că până acuma, eu știam că erau coloniști, că erau veniți cu francezii. Dar, întorcându-mă la mesajele lor, în afară de faptul că e o aberație și a spus foarte bine, prețurile în jur sunt mult mai mici, deci nu e... n-are nicio legătură.

Eu îmi aduc aminte și le spun tuturor care sunt mai tineri poate, nici eu n-am apucat, dar am citit la istorie, de mesajele Anei Pauker și ale staliniștilor: conducerea prin teamă. Dacă dumneavoastră observați în ultimele luni, se conduce prin teamă.

Teama că dă faliment ca țară, intrăm în incapacitate de plată, teama că vin străinii și ne iau motorina, teama de orice teamă, teamă... „Stați pe locurile voastre, stați cuminți pentru că altfel nu știu ce ni se întâmplă”. Nu e adevărat!”, a declarat Adrian Câciu.

În replică, deputatul USR, Radu Mihaiu a spus, la Realitatea PLUS, că „domnul Câciu s-a obișnuit să spună tâmpenii. El este o trompetă a PSD-ului care spune tot felul de nerozii. Mă rog, și faptul că se uită lumea la ce zice domnul Câciu, probabil că ar putea să facă niște rating, dar realitatea este că nu are nicio bază factuală.

Nu fură nimeni nicio țară, nu USR-ul nu este cel care să spună acest lucru. Că sunt coloniști, este o tâmpenie fără margini. Deci, na, ce să spun... PSD vrea să facă acum un joc de imagine, vrea să creeze ceva emoție populară și din cauza asta folosește cuvinte foarte tari, fără niciun fel de legătură cu realitatea.”