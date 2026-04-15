Opt persoane, între care patru copii, sunt internate la Spitalul Județean de Urgență, o victimă fiind internată în cadrul secției de ATI în stare critică, potrivit celor mai recente date transmise miercuri de Consiliul Județean (CJ) Constanța.

Din informațiile existente, este vorba despre un bărbat în vârstă de 64 de ani, care prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corporală. Minorii sunt în stare bună, rezultatele analizelor fiind pozitive și pot fi externați.

Primăria Constanța a informat, marți seară, că 157 de persoane au fost evacuate în total din imobilul afectat de incendiu.



Din cauza amplorii flăcărilor, care s-au manifestat generalizat la nivelul blocului HC 7 de pe Aleea Umanității din campusul Henri Coandă l, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.