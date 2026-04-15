Cum se face siropul de păpădie

Florile de păpădie nu se spală, deoarece veți pierde polenul și uleiurile volatile din ele. În plus, siropurile nu trebuie să conțină apă, ci se fac doar din florile uscate, scrie Natura Vindecatoare.

Trebuie culese dintr-o zonă curată, ferită de trafic. Se scutură bine și se lasă la întins pe o hârtie câteva minute, ca să iasă insectele din ele.

Se pun apoi într-un borcan de sticlă mare în straturi alternative cu miere. Puneți un strat de flori, un strat de miere, până umpleți borcanul. Ultimul strat din borcan trebuie să fie cel de miere. Se pune capacul și se înfiltează. Mierea trebuie să fie fluidă. Încălziți-o puțin dacă este este zaharisită.

Se lasă la macerat timp de o lună. O dată pe zi trebuie agitat (răsturnat). Poziționați borcanul într-un loc însorit, pentru ca soarele să încălzească mierea și aceasta să ajute florile să-și elibereze substanțele bioactive. După o lună, siropul se strecoară și se păstrează în sticle din sticlă, la frigider sau în alt loc răcoros.

În ce afecțiuni ajută siropul „de aur”

Păpădia are efecte diverse. Influențează în mod pozitiv funcția mai multor organe din corp: stomacul, ficatul și pancreasul. Are proprietăți depurative excelente.

Siropul de păpădie se poate consuma pe tot parcursul anului. Ajută în afecțiunile hepatice și biliare, gastrite, ulcer, ficat gras, sânge îngroșat și varice. Reglează metabolismul, accelerează digestia și ajută la slăbit.

Beneficiile păpădiei pentru sănătate

Detoxifică organismul

Păpădia constituie o componentă importantă a terapiilor de purificare, de eliminare a toxinelor acumulate în organism. Poate fi folosită profilactic (de exemplu în cadrul curelor de purificare de primăvară), fie cu intenţie terapeutică în contextul bolilor provocate de încărcarea cu reziduuri toxice a organismului: afecţiuni cutanate, afecţiuni metabolice, alergii, boli autoimune sau neoplazice.

Tratează afecțiunile hepatobiliare

Păpădia este eficientă în steatoza hepatică, hepatita acută și cronică, în cazul consumului îndelungat de alcool sau de medicamente care afectează ficatul. Lactonele sesquiterpenice au potenţial hepatocurativ, evidențiat prin scaderea transaminazelor (ALT, AST), fosfatazei alcalină (ALP) și bilirubinei. Prin proprietățile coleretice și drenoare biliare se utilizează pentru colecistite și calculi biliari, dar în general ajută în tulburările funcționale ale vezicii biliare.

Reduce riscul cardiovascular

Păpădia este recomandată în hipercolesterolemie, obezitate şi în bolile cardiovasculare, mai ales în cele având ca substrat ateroscleroza.

Ajută în afecțiunile cutanate

Prin efectul detoxifiant, păpădia este utilizată, alături de alte plante medicinale în caz de eczeme, pistrui, veruci, negi, acnee.

Susține buna funcționare a rinichilor

Ca diuretic, facilitează eliminarea retenţiei hidrosaline de diverse cauze. Este utilă în afecţiuni urinare: litiază renală, insuficienţă renală cu reducerea cantității de urină eliminată.