Dezvăluirea a fost făcută de Financial Times și preluată de Reuters, care citează documente militare iraniene scurse în presă.

Totul s-ar fi petrecut înainte de armistițiul care a urmat războiului declanșat la finalul lunii februarie, în urma ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului.

Satelitul cumpărat pe ascuns de Gardienii Revoluției

În centrul întregii operațiuni se află satelitul TEE-01B, construit și lansat de compania chineză Earth Eye Co. Acesta ar fi fost achiziționat la finalul anului 2024 de Forța aerospațială a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Potrivit informațiilor apărute, satelitul a fost lansat din China și ulterior integrat în infrastructura militară iraniană, devenind un instrument esențial pentru supravegherea țintelor strategice.

Documentele citate indică faptul că oficialii militari iranieni au folosit acest sistem pentru a urmări principalele baze americane din zona Golfului și din întregul Orient Mijlociu. Sunt menționate inclusiv coordonate precise, marcaje temporale, imagini din satelit și analize orbitale.

Conform acelorași surse, imaginile au fost colectate în luna martie, atât înainte, cât și după atacurile cu drone și rachete asupra obiectivelor vizate.

Misiunea Artemis 2: astronauții se pregătesc pentru revenirea pe Pământ după zborul istoric în jurul Lunii

Agenția Reuters precizează însă că nu a putut verifica independent autenticitatea acestor informații.

Tăcere totală din partea marilor puteri

Dezvăluirile au fost întâmpinate cu o liniște suspectă din partea instituțiilor-cheie. Casa Albă, CIA și Pentagonul nu au oferit niciun punct de vedere oficial.

De aceeași parte a baricadei tăcerii se află și autoritățile chineze, inclusiv ministerele de Externe și Apărării, dar și companiile implicate în proiect, precum Earth Eye Co și Emposat.

Potrivit informațiilor publicate, acordul dintre Iran și partenerii chinezi ar fi inclus accesul la stații terestre comerciale operate de Emposat. Rețeaua acestei companii se întinde în Asia, America Latină și alte regiuni, oferind suport pentru controlul sateliților și procesarea datelor.

Imagini din spațiu, lovituri pe teren

Satelitul ar fi fost folosit pentru a monitoriza inclusiv baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, în zilele de 13, 14 și 15 martie.

Pe 14 martie, Donald Trump a confirmat că avioane americane aflate la această bază au fost lovite în urma unor atacuri iraniene.

Pe lângă acest obiectiv, sistemul ar fi urmărit și alte puncte strategice: baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, zone din apropierea bazei Flotei a V-a americane din Manama, Bahrain, precum și aeroportul din Erbil, Irak.

Toate aceste locații au fost vizate în perioada în care Gardienii Revoluției au revendicat atacuri asupra instalațiilor militare din regiune, conform informațiilor publicate.

În lipsa unor reacții oficiale și a unei confirmări independente, aceste dezvăluiri rămân în continuare în zona informațiilor sensibile, dar conturează un tablou tot mai clar al rolului pe care tehnologia spațială îl joacă în conflictele moderne.

Blestemul savanților din programele secrete legate de OZN-uri. Încă un cercetător moare, iar lista cazurilor bizare explodează