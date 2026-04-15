Un transport umanitar de 15 tone, conținând alimente, corturi și pături, a plecat miercuri din România spre Liban, urmând să fie livrat la Beirut în cadrul unui convoi internațional.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, și răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă.



"România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situația de securitate din Orientul Mijlociu. 15 tone de alimente, corturi și cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă) din rezervele naționale de stat vor ajunge la Amman, iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinațional, la Beirut", se arată în comunicatul citat.





Ajutoarele sunt transportate de Ministerul Apărării Naționale cu un avion C130 și un Spartan C27J.



Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului.