Ministrul Muncii recunoaște că noua lege a salarizării îi mărește salariul cu 2.500 de lei. Sindicatele acuză: „Nu au discutat cu noi!”

Sursă: Realitatea PLUS

Este scandal uriaș după ce noua lege a salarizării aduce creșteri de venituri pentru demnitari, iar în domenii cheie sporurile scad drastic. Salariul ministrului Muncii ar crește cu 2.500 de lei, iar Dragoș Pîslaru dă vina pe guvernele anterioare pentru că reforma se face pe repede înainte, potrivit Realitatea PLUS.

Întrebat cu cât îi va crește salariul după noua lege a salarizării, Dragoș Pîslaru a recunoscut că va beneficia de o mărire de 22%, adică o creștere de 2.500 de lei.

„Să nu credeți că era dorința mea în viață să mă apuc acuma de salarizare în trei săptămâni, pe ultima sută de metri. În 2022, când s-a început acel proiect, trebuia finalizat undeva în 2023. Aia era data limită. În guvernul actual, domnul ministru Florin Roman, le-a a reluat procesul în decembrie. Facem lucrurile pe repede înainte pentru că această reformă a fost evitată. De ce a fost evitată? Pentru că nimănui nu-i convenea să spună că, da, grila de demnitari ar trebui să fie aliniată cu celelalte grile, pentru că ar fi fost această ură națională legată de faptul că demnitarii sunt repoziționați în salarial față de ceilalți”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Acuzațiile sindicatelor

De cealaltă parte, sindicatele amenință cu proteste și spun că nu au fost consultate, iar legea a fost făcută în spatele ușilor închise.

„PNRR-ul a fost negociat în spatele ușilor închise. Prima decizie pe care au luat-o a fost aceea de a angaja un consultant extern care să scrie legea, și anume Banca Mondială. Din acel moment, iarăși, de când a intrat Banca Mondială în dispozitiv, deci continuând momentul de decizie politică, nimeni nu a discutat cu noi niciodată. L-au făcut în spatele ușilor închise, au discutat doar ei cu Banca Mondială, indiferent cum s-a numit ministrul de la Muncă sau ceilalți membri ai ai Guvernului”, a declarat Dumitru Costin, liderul BNS.