"Vor trebui să crească și salariile în sistemul bugetar. Un mecanism de creștere bazat pe un cuantum pe care Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe îl vor stabili raportat la, de exemplu, creșterea economică, nivelul inflației, anvelopa bugetară pe care o avem și pe care România și-o permite pentru cheltuiala în acest domeniu", a declarat, miercuri, ministrul Muncii la un post TV.



Potrivit acestuia, principalele creșteri în sistemul bugetar ar trebui să fie pentru aceia cu salariile cele mai mici.



"Obiectivul principal nu a fost acela de a veni cu creșteri foarte mari. Dorința mea va fi ca principalele creșteri să fie în zona de bază, pentru cei care au salariile cele mai mici și care deseori duc greul atât în sistemul de sănătate și în sistemul de educație, în cazul legii salarizării. Dacă se vor identifica situații, și până acum s-au identificat puține, în care unele dintre venituri au ieșit cu mult din grila anterioară, ele vor fi înghețate, dar nu vor fi scăzute", a mai spus Manole.