„Iranul va veni, asta e sigur”, a declarat Infantino la o conferinţă economică organizată de postul CNBC la Washington, adăugând că speră ca, până la debutul competiţiei din 11 iunie, „situaţia să fie una paşnică”.

Președintele FIFA: „Iranul va veni, asta e sigur”

Şeful FIFA a subliniat că echipa naţională iraniană „reprezintă poporul său” şi că „jucătorii vor să joace”, după ce i-a vizitat recent în timpul unui cantonament de pregătire la Antalya, în Turcia, unde a asistat şi la un meci amical.

Infantino ar fi insistat asupra participării Iranului, deşi preşedintele american Donald Trump afirmase anterior că jucătorii iranieni ar putea să nu fie „în siguranţă” pe teritoriul Statelor Unite.

Conform programului oficial, Iranul urmează să dispute cele trei meciuri din Grupa G în SUA – la Los Angeles cu Noua Zeelandă (16 iunie) şi Belgia (21 iunie), iar la Seattle cu Egiptul (27 iunie). Echipa ar urma să-şi stabilească baza de operaţiuni la Tucson, Arizona.

Teheranul anunțase inițial intenția de a boicota competiția

În contextul conflictului izbucnit pe 28 februarie între Statele Unite, Israel şi Iran, Teheranul anunţase iniţial intenţia de a boicota competiţia şi ceruse mutarea meciurilor sale în Mexic, cerere respinsă de FIFA.

După mai multe atacuri reciproce şi represalii în regiune, un armistiţiu fragil a intrat în vigoare pe 8 aprilie, însă tensiunile persistă, Washingtonul impunând luni un blocaj naval asupra navelor iraniene.

„Sportul trebuie să fie în afara politicii”, a reiterat Infantino. „Nu trăim pe Lună, dar dacă nimeni altcineva nu crede în construirea de punţi, noi trebuie să fim cei care le menţinem unite.”

Preşedintele FIFA a încheiat asigurând că Cupa Mondială 2026, prima găzduită de trei ţări şi la care vor participa 48 de echipe, „va fi un succes dacă va fi sigură, fără incidente, şi spectaculoasă din punct de vedere fotbalistic”.