Acesta susține că măsurile de austeritate adoptate în ultima perioadă ignoră realitatea din viața de zi cu zi a românilor și nu aduc rezultate concrete. În postarea sa, Budăi îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a ales o abordare rigidă, bazată exclusiv pe indicatori economici, fără a ține cont de impactul asupra populației.

Critici directe la adresa premierului Ilie Bolojan: „A ales cifrele pe hârtie în locul oamenilor”

„România nu mai poate fi condusă prin experimente de austeritate care ignoră realitatea din casele oamenilor! ‘Fără excepții’ nu aduce nimic bun pentru noi!”, afirmă acesta.

Fostul ministru susține că efectele acestor politici sunt deja vizibile în economie, prin scăderea consumului și creșterea prețurilor. Acesta vorbește despre un moment dificil pentru economia națională, invocând inclusiv date ale instituțiilor internaționale și naționale.

„Suntem în fața unui adevăr dureros, confirmat zilele acestea nu doar de avertismentele PSD anterioare, ci și de datele reci ale FMI și INS: economia națională este într-un punct critic”, a declarat acesta.

Potrivit acestuia, ceea ce se discută la nivel macroeconomic se resimte direct în viața de zi cu zi, prin creșteri de prețuri și scăderea puterii de cumpărare. Fostul ministru indică mai multe cauze care ar fi dus la situația actuală:

-scăderea continuă a consumului, pe fondul diminuării puterii de cumpărare;

-reducerea investițiilor publice, care afectează dezvoltarea economică pe termen lung;

-creșterea taxelor, fără rezultate vizibile în reducerea deficitului bugetar.

Marius Budăi: „Guvernarea nu este un exercițiu de orgoliu personal”

Acesta susține că, în aceste condiții, economia riscă să intre într-un blocaj, cu efecte directe asupra locurilor de muncă și nivelului de trai. În finalul declarației, Budăi afirmă că actuala strategie economică ar fi eșuat și cere o schimbare de abordare.

„Guvernarea nu este un exercițiu de orgoliu personal, ci un mandat de protejare a stabilității fiecărei familii din România!”, spune acesta.

Fostul ministru subliniază că este nevoie de măsuri care să susțină populația și investițiile, avertizând că menținerea actualului curs ar putea duce la recesiune și creșterea șomajului.

„Responsabilitatea înseamnă să ai curajul să recunoști când direcția este greșită și să ai decența să schimbi cursul înainte ca dezastrul să devină generalizat!”, a mai transmis Marius Constantin Budăi.