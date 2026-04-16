Alexandru Rafila susține că scandalul cu Pfizer a pornit de la contractul semnat de premierul de la acea vreme Florin Cîțu, de fostul vicepremier Dan Barna și de fostul ministru al Sănătății Ioana Mihăilă.

”Problemele au plecat, de fapt, de la această comandă enormă care a fost semnată de Cîțu, domnul Barna, care era vicepremier, și doamna Mihăilă. 39 de milioane de doze într-un contract în care nu prea aveai cale de ieșire”, a declarat Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, la Realitatea PLUS.

Ioana Mihăilă a spus că situația a scăpat de sub control în momentul în care Alexandru Rafila a refuzat renegocierea contractului. "Trăsul de timp a dus la ce se vede acum: România plătește nu doar vaccinurile la care, să nu uităm, că nu mai are acces de trei ani, ci și taxe și penalizări", a scris fostul ministru al sănătății pe pagina sa de Facebook.

Întrebat dacă a mințit sau nu Ioana Mihăilă, Alexandru Rafila a răspuns: ”Păi cum să nu? Sigur că minte. A existat o echipă tehnică de negociere de la Ministerul Sănătății...”

Între timp, Vlad Voiculescu dă lecții actualului ministru și spune că România trebuie să propună un acord prin care să obțină tratamente pentru pacienți. Alexandru Rogobete spune că a anunțat încă de acum trei săptămâni că va cere companiei acces la medicamente inovative.

Este vorba despre tratamente pentru bolnavii de cancer. Deja reprezentanții Ministerului Sănătății au identificat o listă cu aproximativ 15 molecule ce ar putea ajunge în țara noastră în perioada următoare.

Într-un interviu recent, ministrul Alexandru Rogobete a explicat că în mai 2021, România a avut la dispoziție doar 5 zile pentru a refuza contractul, însă nu a venit niciun răspuns de la București. Iar această situație a fost interpretată drept aprobare tacită pentru zecile de milioane de doze.