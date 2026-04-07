FACIAS susține că un control al Curții de Conturi este esențial pentru analizarea documentelor și evaluarea deciziilor care au dus la prejudicierea bugetului de stat. Instituția ar urma să identifice persoanele responsabile și să stabilească măsurile necesare pentru recuperarea sumelor.

Conform articolului 140 din Constituție, Curtea de Conturi poate verifica modul în care au fost administrate resursele publice la solicitarea Camerei Deputaților sau a Senatului. În acest context, FACIAS consideră că doar această instituție poate stabili cu exactitate existența prejudiciului și responsabilitățile aferente.

Controversa privind achizițiile de vaccinuri vizează contractul semnat în 2021, în mandatul guvernului Cîțu, când România a contractat încă 39 de milioane de doze, deși avea deja peste 56 de milioane în stoc. Chiar documentele oficiale ale Guvernului recunoșteau la acel moment un surplus major, peste necesarul populației și peste capacitatea de depozitare.

FACIAS avertizează că situația actuală impune clarificări urgente, în condițiile în care deciziile luate în 2021 au generat un impact financiar masiv asupra bugetului României.