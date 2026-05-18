Prețul benzinei în Franța, la maximul ultimilor 4 ani. Cu cât s-a scumpit un plin

Prețul benzinei a atins niveluri record în Franța, pe fondul crizei generale a carburanților. Un litru de benzină 95 a ajuns să coste aproape 2,1 euro, cea mai ridicată cotație din iunie 2022 până în prezent. Pe de altă parte, prețul motorinei s-a menținut relativ constant, chiar dacă la un nivel mult peste cel de dinaintea declanșării războiului din Iran.

Chiar dacă stagnează față de săptămâna precedentă, prețurile benzinei rămân la cel mai ridicat nivel de la declanșarea crizei din Orientul Mijlociu, iar pe termen lung la nivelul din iunie 2022. Atunci, pe fondul conflictului din Ucraina, litrul de benzină de 95 se apropia de 2,1 euro, iar benzina de 98 se situa în jurul a 2,2 euro, potrivit Le Point.

Pe de altă parte, prețul motorinei s-a redus sensibil, diminuând astfel presiunea asupra efectelor în cascadă din transporturi, alimentație și agricultură.

Un litru de motorină se situa la 2,11 euro, potrivit măsurătorilor oficiale, aproape 3,8 cenți sub nivelul din săptămâna precedentă și cu 19,5 cenți mai puțin față de vârful atins la mijlocul lunii aprilie.