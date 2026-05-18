Incident în Marea Neagră: rușii au atacat cu drone o navă comercială a Chinei, chiar înainte de întâlnirea Putin-Xi Jinping
O navă comercială a Chinei ar fi fost atacată în Marea Neagră, potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană.
Purtătorul de cuvânt al forțelor navale ale Ucrainei, Dmitri Pletenchuk, a anunțat că o navă comercială chineză a fost vizată într-un atac cu drone. Conform sursei citate, vaporul se afla în apele teritoriale ale Ucrainei în momentul incidentului. Deocamdată, nu au fost oferite informații despre eventuale victime sau despre pagubele produse în urma atacului.
Incidentul are loc înaintea întâlnirii dintre Putin și Xi Jinping
Atacul vine cu puțin timp înaintea unei întâlniri importante dintre Vladimir Putin și Xi Jinping. Liderul rus urmează să efectueze o vizită de două zile în China, începând de marți. Săptămâna trecută, la Beijing a fost primit și Donald Trump, conform Nexta.
