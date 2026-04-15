Cât de sănătoase sunt ouăle și cât este recomandat să consumi

Ouăle sunt considerate un aliment complet, bogat în proteine de calitate, vitamine precum A, D și B12, dar și colină - un nutrient important pentru creier și ficat. Cu un aport de aproximativ 70-80 de calorii per bucată, acestea pot fi incluse fără probleme într-o dietă echilibrată.

Totuși, în perioada sărbătorilor, consumul crește semnificativ, mai ales pentru că ouăle se regăsesc și în preparate tradiționale precum drob, cozonac sau pască.

Pentru o persoană sănătoasă, 1-2 ouă pe zi sunt considerate o cantitate sigură. Ocazional, se pot consuma și 3, însă excesele - mai ales în combinație cu alimente grase sau dulci - pot duce la balonare, senzație de greutate sau somnolență.

De ce apar problemele digestive după mesele de sărbătoare

De cele mai multe ori, ouăle nu sunt problema principală, ci combinațiile alimentare. Asocierea lor cu fripturi grase, alcool sau deserturi bogate crește considerabil aportul caloric și de grăsimi.

Consumul a 4-5 ouă într-o singură zi, alături de alte preparate consistente, poate suprasolicita digestia. În plus, gălbenușul conține colesterol, iar în exces poate influența temporar nivelul lipidelor din sânge.

Cât rezistă ouăle fierte în frigider

După masa de sărbătoare, apare întrebarea esențială: cât timp pot fi consumate ouăle rămase?

Ouăle fierte în coajă pot fi păstrate în frigider până la 7 zile, dacă sunt ținute într-un recipient închis

Ouăle decojite trebuie consumate mai repede, în maximum 2-3 zile

Ouăle cu coaja crăpată trebuie consumate cât mai rapid, deoarece există risc crescut de contaminare

Specialiștii recomandă să nu decojești ouăle decât în momentul consumului, deoarece coaja acționează ca o protecție naturală împotriva bacteriilor.

Cum păstrezi corect ouăle de Paște

Pentru a evita alterarea, este important să respecți câteva reguli simple:

Nu lăsa ouăle la temperatura camerei mai mult de câteva ore

Pune-le la frigider imediat după masă

Depozitează-le într-un recipient închis, pentru a preveni contaminarea cu alte alimente

Evită consumul ouălor care au miros sau aspect modificat

În ceea ce privește vopsirea, coloranții alimentari sunt siguri. Totuși, ouăle crăpate în timpul vopsirii trebuie evitate, deoarece substanțele pot pătrunde în interior. O variantă naturală și sigură rămâne vopsirea cu coji de ceapă.