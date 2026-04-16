Ancheta în acest caz a început în urma unui apel la 112 care anunța izbucnirea unui incendiu de mici proporții la o dubă parcată la periferia orașului Catania.

La fața locului au intervenit pompierii și carabinierii, care au stabilit că focul a pornit din zona roții din spate dreapta și că exista riscul să se extindă la întregul vehicul.

Ipoteza unei incendieri intenționate a fost confirmată rapid, mai ales datorită imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din apropiere.

În înregistrări se observă cum o persoană se apropie de autoutilitară și îi dă foc, după care pleacă în grabă.

Proprietarul vehiculului a depus plângere și a furnizat informații relevante pentru identificarea suspectului, potrivit Catania Today.

Potrivit anchetatorilor, gestul ar fi fost motivat de nemulțumirea bărbatului față de faptul că duba era parcată în apropierea locuinței sale de aproximativ 10 zile.

În baza probelor adunate, piromanul, cunoscut deja de poliție, a fost identificat prin corelarea imaginilor de pe camerele de supraveghere cu datele oferite de proprietar.