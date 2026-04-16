Trump a afirmat că, în cazul în care Powell va rămâne în funcția de guvernator după confirmarea succesorului său, îl va înlătura din post.

„Atunci va trebui să îl dau afară. Dacă nu pleacă la timp — m-am abținut până acum să fac acest lucru. Am vrut, dar nu îmi plac controversele. Prefer să le evit”, a declarat președintele într-un interviu pentru Fox Business.

Mandatul lui Powell la conducerea Fed se încheie pe 15 mai, iar Trump l-a propus drept succesor pe fostul guvernator Kevin Warsh.

Deși mandatul de președinte al lui Powell este aproape de final, el mai are încă doi ani rămași ca guvernator. În mod obișnuit, foștii șefi ai Fed părăsesc instituția după înlocuire, însă Powell nu a precizat clar dacă va rămâne.

Situația este complicată de o anchetă privind renovarea sediului Rezervei Federale. Procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a încercat să obțină, printr-o citație, informații de la Powell despre proiect, însă solicitarea i-a fost respinsă de un judecător. Ea a anunțat că va contesta decizia.

În același timp, senatorul republican Thom Tillis din Carolina de Nord a declarat că va bloca nominalizarea lui Kevin Warsh în Comisia pentru Bănci a Senatului până la finalizarea investigației.

Powell a transmis că va rămâne în funcția de președinte al Fed până la încheierea anchetei și confirmarea succesorului.

Trump a insistat că investigația trebuie dusă până la capăt, afirmând că „ceea ce s-a întâmplat acolo este probabil corupție, dar mai ales incompetență, iar această incompetență trebuie scoasă la iveală”.

Anul trecut, Trump a încercat fără succes să o înlocuiască pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, invocând presupuse nereguli legate de credite ipotecare. Cazul a ajuns la Curtea Supremă a SUA, unde se află în așteptarea unei decizii.

Totodată, președintele și-a reiterat apelurile pentru reducerea dobânzilor, exprimându-și convingerea că Kevin Warsh va susține o astfel de politică.