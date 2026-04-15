”În cadrul discuţiei, cei doi oficiali au abordat stadiul şi perspectivele de consolidare a relaţiilor dintre România şi Ungaria. A fost evidenţiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum şi pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei”, a transmis Guvernul României într-un comunicat de presă.





De asemenea, prim-ministrul României a menţionat rolul important al comunităţii maghiare din România în consolidarea relaţiei bilaterale.



”La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului şi i-a adresat invitaţia de a efectua o vizită oficială la Bucureşti”, a mai anunțat Executivul.



Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid a câştigat alegerile de duminică cu o majoritate zdrobitoare, a anunţat, luni seară, că a vorbit cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, cu care va continua discuţiile săptămâna viitoare la Budapesta.