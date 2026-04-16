Aflat în Camerun, în cadrul unuia dintre cele mai ample turnee africane ale unui pontif din ultimele decenii, papa Leon a vorbit apăsat despre pericolele reprezentate de „cei bogați și puternici”, despre corupție și despre războaiele care macină regiunea.

Vizita are loc în contextul unui turneu african de mare amploare, considerat unul dintre cele mai complexe din ultimele zeci de ani pentru un papă, potrivit Reuters.

Mesaj dur rostit în fața lui Paul Biya

La scurt timp după sosirea sa în Camerun, venind din Algeria, Papa Leon a avut un discurs direct în prezența președintelui Paul Biya, lider aflat la putere încă din 1982.

Adresându-se autorităților politice și religioase, pontiful a lansat un apel pentru combaterea corupției și restabilirea păcii într-o țară afectată de conflicte și tensiuni profunde.

Papa Leon a subliniat că „lanțurile corupției, care desfigurează autoritatea și îi distrug credibilitatea, trebuie rupte”, cerând în același timp eliberarea societății de „setea idolatră de profit”.

Tonul discursului a fost unul puternic, iar formulările sale au fost percepute drept un nou mesaj indirect către liderii politici și economici care, în opinia sa, pun în pericol echilibrul mondial.

Avertisment despre război și generațiile pierdute

Pontiful a abordat și conflictul anglofon din regiunile de limbă engleză ale Camerunului, unde violențele din ultimul deceniu au făcut mii de victime.

Papa Leon a cerut încetarea imediată a luptelor și a avertizat că efectele războiului se răsfrâng dramatic asupra tinerilor.

Acesta a atras atenția că generații întregi sunt private de educație, de șansa la un viitor normal și de speranță.

În contextul vizitei papale, separatiștii au anunțat un armistițiu temporar de trei zile, menit să permită deplasarea în siguranță a civililor și a vizitatorilor.

În același discurs, Papa Leon a condamnat și activitatea grupărilor militante din nordul țării, inclusiv Boko Haram, insistând asupra impactului devastator pe care războiul îl are asupra populației civile.

Schimb de replici cu Trump, un nou episod

Papa Leon, primul papă originar din Statele Unite, se apropie de primul an de pontificat și a devenit tot mai vocal în privința marilor teme geopolitice, inclusiv conflictul din Iran.

Pozițiile sale publice i-au atras în repetate rânduri critici din partea președintelui american Donald Trump.

Cu toate acestea, pontiful a transmis clar că nu are de gând să își tempereze discursul ci că va continua să vorbească deschis, indiferent de reacțiile pe care acestea le provoacă.

În fața liderilor camerunezi, el a insistat că o guvernare autentică presupune „ascultarea reală a cetățenilor” și respectarea strictă a drepturilor omului, inclusiv în contextul măsurilor de securitate.

Mobilizare uriașă în Camerun

Vizita papală a scos zeci de mii de oameni în străzile capitalei Yaounde, unde credincioșii au venit să îl întâmpine pe Papa Leon.

Autoritățile estimează că aproximativ 600.000 de persoane vor participa la slujba programată vineri în orașul Douala.

Turneul pontifical include nu mai puțin de 11 orașe și peste 18.000 de kilometri parcurși, urmând să continue în Angola și Guineea Ecuatorială.

