Noi detalii despre masacrul de la liceul din Turcia: atacatorul, obsedat de un criminal celebru din SUA

Potrivit concluziilor preliminare anunțate de autoritățile de la Ankara, adolescentul ar fi folosit pe profilul său de WhatsApp o imagine care făcea trimitere la Elliot Rodger. Acest detaliu este analizat atent de anchetatori, în încercarea de a stabili dacă există o legătură directă între ideologia sau comportamentul suspectului și cazul din Statele Unite.

Ce s-a întâmplat în 2014, în SUA

Isla Vista killings a avut loc în California și a rămas cunoscut ca un atac cu motivație misogină. Atunci, șase persoane au fost ucise într-un campus universitar, înainte ca autorul să se sinucidă. Într-un videoclip publicat înainte de atac, acesta își justifica gestul ca o „pedeapsă” împotriva femeilor care l-ar fi respins. Anchetatorii turci verifică acum dacă astfel de mesaje au influențat comportamentul adolescentului.

Atacul de miercuri a avut loc într-o unitate de învățământ din sudul țării și a provocat un bilanț grav: nouă persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite. Autorul atacului a murit, însă circumstanțele exacte nu sunt, deocamdată, clare. Nu se știe dacă este vorba despre o sinucidere sau dacă decesul a survenit în timpul intervenției forțelor de ordine.

Tatăl suspectului, reținut de autorități

Un alt element aflat în atenția anchetatorilor este legat de armele folosite. Tatăl adolescentului, fost ofițer de poliție, a fost reținut, existând suspiciuni că armele utilizate în atac îi aparțineau. Autoritățile încearcă să reconstituie cu exactitate firul evenimentelor și să stabilească toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei. În paralel, sunt analizate activitatea online a suspectului, mediul în care a trăit și eventualele semnale care ar fi putut indica din timp un comportament periculos.