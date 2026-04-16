Indiferent dacă este vorba despre un vehicul nou sau unul cumpărat la mâna a doua, înmatricularea se face pe baza datelor de identificare ale mașinii și ale proprietarului. După finalizarea procedurii, proprietarul primește certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Acestea sunt documentele care dovedesc, în mod oficial, că vehiculul este înregistrat și poate circula.

Cum se face înmatricularea și ce primește proprietarul după finalizarea procedurii

În cazul mașinilor second-hand, datele noului proprietar sunt introduse în Registrul național al vehiculelor, iar fostul proprietar este radiat din evidențe în același timp. Dacă ai cumpărat o mașină, trebuie să ții cont de un termen foarte clar: ai la dispoziție maximum 90 de zile pentru a solicita transcrierea dreptului de proprietate.

Această procedură este necesară pentru actualizarea datelor în registrul oficial și pentru a evita eventuale sancțiuni. Începând din 2024, procedura de înmatriculare a fost actualizată printr-un ordin al Ministerului Afacerilor Interne. Înmatricularea poate fi de două tipuri: permanentă sau temporară.

Cea temporară se aplică în situații specifice, cum ar fi:

-vehiculele aduse în țară prin leasing din străinătate;

-mașinile care urmează să fie scoase din România pentru a fi înmatriculate în alt stat (pentru maximum 30 de zile);

-vehiculele aflate în leasing, la cererea utilizatorului.

Documentele necesare pentru înmatriculare: ce trebuie să pregătești înainte de depunerea cererii

Pentru a înmatricula un vehicul, ai nevoie de câteva documente esențiale:

-actul care dovedește dreptul de proprietate;

-actul de identitate al proprietarului sau documentele firmei, dacă este persoană juridică;

-cartea de identitate a vehiculului;

-dovada plății pentru certificatul de înmatriculare și, dacă este cazul, pentru plăcuțe.

În anumite situații, mai ales în cazul leasingului, sunt necesare documente suplimentare, precum extrasul din contract. Pentru transcrierea proprietății, trebuie prezentate și certificatul de înmatriculare anterior, precum și plăcuțele vechi.

Dacă vehiculul provine din altă țară și a fost deja înmatriculat acolo, proprietarul trebuie să prezinte documentele emise de autoritățile străine și plăcuțele de înmatriculare. Dacă acestea lipsesc, procedura devine mai complicată. Autoritățile române trebuie să confirme cu statul de origine că vehiculul poate fi înmatriculat sau să clarifice situația juridică. În acest timp, proprietarul poate primi autorizații de circulație provizorie, pentru a putea folosi temporar mașina.

Taxele pentru înmatriculare în 2026: cât costă certificatul și plăcuțele

În prezent, taxa pentru certificatul de înmatriculare este de 49 de lei. Costul plăcuțelor diferă în funcție de tip:

-26 lei/placă pentru dimensiunea standard;

-27 lei/placă pentru formatul mai mare;

-22 lei/placă pentru motociclete.

Ce amenzi riști dacă nu respecți regulile de înmatriculare

Nerespectarea acestor obligații poate duce la sancțiuni destul de serioase. De exemplu:

-dacă nu soliciți un nou certificat în termen de 30 de zile (în caz de pierdere, furt sau deteriorare), amenda poate ajunge până la 1.012,5 lei;

-neactualizarea datelor sau nepreschimbarea certificatului poate aduce sancțiuni între 1.215 și 1.620 de lei;

-dacă circuli cu o mașină a cărei înmatriculare este suspendată, amenda poate ajunge până la 4.050 de lei.

Pe lângă polițiștii rutieri, și cei din serviciile de permise și înmatriculări pot aplica sancțiuni pentru nerespectarea acestor reguli. Totuși, până acum, autoritățile spun că nu au fost identificate cazuri în care să fi fost date amenzi strict pentru neîndeplinirea acestor obligații, conform Avocatnet.ro.