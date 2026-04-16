Gigantul american vizează astfel consolidarea poziţiei sale în faţa noii generaţii de servicii de transport bazate pe robotaxiuri.

Informaţia nu a putut fi verificată independent de Reuters, iar reprezentanţii Uber nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Publicaţia britanică notează că Uber încearcă să se definească drept o platformă care conectează mai mulţi operatori de vehicule autonome şi a încheiat deja parteneriate cu companii importante din domeniu, precum Baidu, Rivian şi Lucid.

Planurile companiei includ lansarea unor servicii de robotaxi în cel puţin 28 de oraşe până în 2028. Estimările Financial Times arată că acordurile ar putea presupune investiţii de circa 2,5 miliarde de dolari în participaţii şi alte 7,5 miliarde de dolari pentru achiziţia de flote autonome, în următorii ani. Implementarea depinde însă de progresele tehnice şi operaţionale ale partenerilor implicaţi.

Interesul pentru taxiurile autonome a crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul avansului rapid al inteligenţei artificiale şi al noilor colaborări tehnologice, care alimentează speranţele că transportul urban ar putea deveni mai eficient şi mai puţin costisitor.