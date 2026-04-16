Dimineața, pentru energie și claritate mentală

Unul dintre cele mai potrivite momente pentru consumul de ceai verde este dimineața, atunci când organismul are nevoie de un impuls natural pentru a începe ziua. Datorită conținutului său de cofeină, ceaiul verde poate contribui la creșterea nivelului de vigilență și la îmbunătățirea capacității de concentrare.

În același timp, prezența L-teaninei, un aminoacid specific ceaiului verde, face ca efectul stimulent să fie mai echilibrat, reducând senzația de agitație care apare uneori în cazul cafelei. Această combinație poate susține o stare de concentrare calmă, motiv pentru care ceaiul verde este adesea considerat o alternativă mai blândă la cafeaua de dimineață.

Înainte de antrenament, pentru susținerea metabolismului

Ceaiul verde este adesea asociat și cu activitatea fizică, existând studii care sugerează că poate contribui la creșterea oxidării grăsimilor în timpul exercițiilor. Consumat înainte de antrenament, acesta ar putea susține performanța fizică și utilizarea eficientă a energiei.

În plus, unele cercetări indică faptul că extractul de ceai verde ar putea avea efecte benefice asupra recuperării musculare, reducând markerii de stres muscular după efort intens. Din acest motiv, este frecvent inclus în rutinele persoanelor active sau ale celor care urmăresc controlul greutății, scriu cei de la DC Medical.

În timpul meselor, un moment mai puțin recomandat

Deși este o băutură sănătoasă, consumul de ceai verde în timpul meselor nu este întotdeauna ideal. Anumiți compuși din structura sa, în special taninurile, pot interfera cu absorbția mineralelor din alimente, în special a fierului.

De asemenea, alți compuși activi, precum EGCG, pot reduce biodisponibilitatea unor minerale esențiale precum fierul, cuprul sau cromul. În timp, consumul frecvent de ceai verde în timpul meselor poate crește riscul unor dezechilibre nutriționale, mai ales la persoanele deja predispuse la deficit de fier.

Din acest motiv, specialiștii recomandă consumul de ceai verde între mese, pentru a permite o absorbție optimă a nutrienților din alimentație.

Seara, cu precauție din cauza efectelor asupra somnului

Un alt aspect important legat de consumul de ceai verde este conținutul de cofeină, chiar dacă acesta este mai redus decât în cazul cafelei. La persoanele sensibile, chiar și o cantitate moderată poate influența calitatea somnului, provocând dificultăți de adormire sau treziri frecvente în timpul nopții, susțin specialiștii.