Cotația petrolului Brent a coborât la 94,49 dolari pe baril, în scădere cu 44 de cenți sau 0,5%. În același timp, prețul țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 70 de cenți, respectiv 0,8%, fiind tranzacționat la 90,59 dolari pe baril.

Casa Albă: „Presiunile economice asupra Iranului vor crește dacă negocierile avansează”

Evoluția de pe piața energiei vine pe fondul declarațiilor de la Washington, unde oficialii americani s-au arătat optimiști privind posibilitatea unui acord care să pună capăt tensiunilor cu Teheranul. Casa Albă a avertizat, totuși, că presiunile economice asupra regimului iranian vor crește dacă negocierile nu vor avansa în direcția dorită, potrivit Reuters.

Surse iraniene citate de presa internațională susțin că autoritățile islamice au propus reluarea traficului maritim prin partea controlată de Oman a Strâmtorii Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează zilnic o parte semnificativă din exporturile globale de petrol. Nu este încă clar dacă Iranul va accepta să îndepărteze eventualele mine maritime instalate în zonă sau dacă va permite trecerea liberă a tuturor navelor, inclusiv a celor legate de Israel.

Negocierile dintre SUA ș Iran ar putea fi reluate în Pakistan

Negocierile dintre reprezentanții americani și iranieni ar putea fi reluate în Pakistan, după o rundă anterioară de discuții fără rezultate concrete. În același timp, șeful Statului Major al armatei pakistaneze a sosit la Teheran pentru a media și a preveni o posibilă reluare a conflictului.

În plan economic, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat miercuri că Washingtonul nu va prelungi derogările care permiteau achiziția de petrol iranian și rusesc fără aplicarea sancțiunilor în vigoare.