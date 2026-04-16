Președintele CCR are o indemnizație ce depășește 47.000 de lei, la care se adaugă un spor de circa 11.769 de lei, conform datelor prezentate în cadrul unei emisiuni scrie Adevarul.

În cazul judecătorilor, indemnizația trece de 45.000 de lei, iar sporul aferent este de peste 11.300 de lei.

Acest beneficiu este motivat prin nivelul ridicat de responsabilitate și stres implicat de activitatea din cadrul Curții Constituționale.

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a comentat situația, subliniind că astfel de sporuri sunt frecvente în instituțiile publice. El a oferit exemplul Romsilva, unde contractul colectiv de muncă includea 17 tipuri diferite de sporuri.

„O persoană putea cumula unul, două sau chiar nouă sporuri, în funcție de situație”, a explicat acesta.

Fostul ministru consideră că sistemul actual este greu de justificat și ar trebui înlocuit cu o schemă de salarizare mai simplă și transparentă.

„Probabil suntem singura țară care, prin astfel de artificii, evită să spună direct: ești medic, acesta este salariul; ești profesor, acesta este salariul; ești funcționar public, acesta este salariul”, a declarat el.