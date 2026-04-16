“În jurul orei 00.00, am fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe din municipiul Braşov (pe strada Ciocanului). La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj SMURD. S-a intervenit pentru localizarea şi lichidarea incendiului”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Braşov.

Potrivit reprezentanților instituției, o femeie a fost surprinsă în interiorul apartamentului. Acesteia i s-a acordat asistenţă medicală la faţa locului, ulterior fiind transportată la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

“De asemenea, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate din mai multe imobile, pentru protecţia şi siguranţa acestora, având în vedere că incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum”, au mai spus cei de la ISU.

După ce au lichidat flăcările, pompierii au ventilat spaţiile afectate și casa scării.