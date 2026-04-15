Femeile care merg zilnic 4.000 de pași își pot reduce riscul de moarte prematură cu peste 25%, potrivit unei cercetări realizate de experți de la Universitatea Harvard. Studiul contrazice principiul popular al celor 10.000 de pași pe zi, demonstrând că volumul total contează mai mult decât frecvența exercițiului fizic.

Analiza a arătat că femeile care reușesc să atingă pragul de 4.000 de pași pe una sau două zile din săptămână au un risc cu 26% mai mic de deces din orice cauză și cu 27% mai mic de boală cardiacă. Pentru cele care au făcut pașii în trei zile pe săptămână, riscul de moarte prematură a fost redus cu 40%.

La un nivel mai mare de activitate, între 5.000 și 7.000 de pași, beneficiile suplimentare au fost moderate: riscul de deces a scăzut cu 32%, iar cel cardiovascular cu 16%.

„Numărul total de pași pe zi, și nu frecvența acestei activități, contează cel mai mult pentru reducerea riscului de moarte și de boli de inimă”, declară autorii. Ei recomandă pentru femeile în vârstă minimum 4.000 de pași pe zi, chiar și doar de una-două ori pe săptămână, pentru a obține efecte benefice asupra sănătății.

Studiul a fost realizat pe 13.547 de femei fără boli cardiace sau cancer la începutul cercetării, cu o vârstă medie de 72 de ani, monitorizate timp de 11 ani. În această perioadă, 13% dintre participante au decedat, iar peste 5% au dezvoltat afecțiuni ale inimii.

Cercetătorii concluzionează că „fiecare pas contează”, iar chiar și activitatea fizică ocazională poate îmbunătăți semnificativ șansele de a trăi mai mult și mai sănătos.