Potrivit IPJ Galați, polițiștii au făcut o percheziție pe 8 aprilie și au găsit în locuință peste 100 de kilograme de compuși chimici, mai exact 72 de kilograme și 35 de litri de substanțe. Acestea sunt considerate precursori de explozivi sau substanțe toxice.

O parte dintre ele erau ținute chiar într-un uscător de pe scara blocului și ar fi fost folosite pentru diferite experimente. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța a decis să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în timp ce ancheta continuă.