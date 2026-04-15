Potrivit relatărilor citate de Washington Post, în regiune ar urma să ajungă peste 10.000 de soldați americani, dintre care aproximativ 6.000 se află la bordul portavionului USS George H.W. Bush, însoțit de mai multe nave de război, arată sursa citată.

Desfășurarea include marinari și pușcași marini care urmează să sosească în contextul în care administrația încearcă să impună o blocadă maritimă împotriva regimului de la Teheran.

Trupele urmează să se alăture celor aproximativ 50.000 de militari despre care Pentagonul a spus că sunt deja implicați în operațiuni de contracarare a Iranului.

Președintele Donald Trump a anunțat duminică o blocadă asupra traficului maritim către și dinspre porturile iraniene, într-o încercare de a presa economic Teheranul. El urmărește să forțeze redeschiderea Strâmtorii Hormuz — esențială pentru transportul petrolului din Golful Persic — și să determine Iranul să renunțe la programul nuclear, în cadrul negocierilor conduse de vicepreședintele JD Vance.

Discuțiile au stagnat în weekend, dar Trump a declarat că ar putea fi reluate în cursul acestei săptămâni și a afirmat într-un interviu pentru Fox Business că vede conflictul ca fiind „foarte aproape” de final.