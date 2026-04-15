Al doilea atac armat într-o școală din Turcia în doar 48 de ore: sunt cel puțin patru morți și mai mulți răniți - VIDEO

Pistol
Cel puțin patru oameni au murit și alți șase au fost răniți într-un atac armat la o școală din Turcia. Tragedia s-a întâmplat miercuri, la Școala Gimnazială Ayser Calık din Kahramanmaraș. Este deja al doilea caz de acest fel în doar două zile.

La scurt timp după primele focuri de armă, la fața locului au ajuns ambulanțe și echipe medicale. Autoritățile au confirmat că patru persoane și-au pierdut viața, dar nu au oferit încă multe detalii despre atacator sau despre cum s-a întâmplat totul.

Imaginile apărute arată momente de panică, cu elevi și profesori care fug din clădire ca să se salveze. Totul vine după un alt incident, petrecut cu o zi înainte, când un adolescent de 17 ani a intrat într-o școală din districtul Siverek și a rănit mai multe persoane, înainte să se sinucidă, conform presei străine.

Atacurile armate în școli sunt foarte rare în Turcia, iar astfel de cazuri șochează puternic opinia publică.