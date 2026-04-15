La scurt timp după primele focuri de armă, la fața locului au ajuns ambulanțe și echipe medicale. Autoritățile au confirmat că patru persoane și-au pierdut viața, dar nu au oferit încă multe detalii despre atacator sau despre cum s-a întâmplat totul.

PILNE TERAZ

🇹🇷STRZELANINA W SZKOLE W TURCJI WŁAŚNIE TERAZ TO JEST DRUGA W CIĄGU 2 DNI W TURCJI 🇹🇷 pic.twitter.com/9r5lM0ZItQ — GLOBAL CONFLICTS (@kontoKonflikty) April 15, 2026

Imaginile apărute arată momente de panică, cu elevi și profesori care fug din clădire ca să se salveze. Totul vine după un alt incident, petrecut cu o zi înainte, când un adolescent de 17 ani a intrat într-o școală din districtul Siverek și a rănit mai multe persoane, înainte să se sinucidă, conform presei străine.

Reports of a school shooting in Kahramanmaraş, Turkey, with fatalities, are coming just a day after another school attack that left 17 injured.

Two incidents in less than 48 hours raise serious questions about school safety. #OmoOlofaIna pic.twitter.com/pIDnonG9vx — Adetunji Adewolu (@AdetunjiAdewolu) April 15, 2026

Atacurile armate în școli sunt foarte rare în Turcia, iar astfel de cazuri șochează puternic opinia publică.