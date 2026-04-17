„Cred că este îngrozitor”, a spus liderul de la Casa Albă, referindu-se la bombardamentele rusești.

Sute de rachete și drone, interceptate de apărarea ucraineană

Potrivit autorităților ucrainene, atacul a fost unul dintre cele mai intense din ultima perioadă. Forțele de apărare aeriană au reușit să intercepteze și să neutralizeze 19 rachete de croazieră Kh-101, 8 rachete balistice Iskander-M, 4 rachete de croazieră Iskander-K și 636 de drone.

Consecințele atacului sunt vizibile în mai multe orașe din Ucraina. La Kiev, numărul răniților a ajuns la 65, iar patru persoane au fost confirmate decedate. La Dnipro, bilanțul a crescut la cinci morți, după ce trupul unui bărbat a fost găsit sub dărâmături. În Odesa, cel puțin 26 de persoane au fost rănite în urma atacului, iar autoritățile anunță că există și persoane dispărute, conform presei străine.

Operațiuni de căutare și intervenții în desfășurare

Echipele de intervenție au continuat căutările în zonele afectate, mai ales acolo unde clădirile au fost grav avariate. Autoritățile încearcă să stabilească dacă mai sunt persoane prinse sub dărâmături și să ofere sprijin celor afectați. Atacul vine într-un moment în care tensiunile din regiune rămân ridicate, iar astfel de bombardamente continuă să aibă un impact major asupra populației civile.