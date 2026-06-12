Momente de tensiune în Londra: O fetiță agățată de pervazul unei clădiri a fost salvată în ultima secundă de un polițist și un trecător - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Clipe de groază pe o stradă aglomerată din estul Londrei, unde o fetiță a fost surprinsă atârnând de pervazul unei ferestre aflate deasupra unui magazin. Copilul a fost salvat în ultimul moment de un polițist și un bărbat aflat la fața locului, sub privirile îngrozite ale trecătorilor.

Imaginile surprinse marți arată cum fetița se ține cu greu de marginea ferestrei unei clădiri din Ilford, încercând disperată să se ridice și să ajungă în siguranță în interior. În înregistrare se poate observa cum o femeie apare la o fereastră aflată dedesubt și încearcă să comunice cu fetița, întinzând mâna spre ea.

Între timp, un bărbat și un polițist urcă pe o cornișă situată sub copil. Pe măsură ce trec secundele, efortul fetiței de a se menține devine tot mai vizibil, iar oamenii adunați pe stradă urmăresc scena cu sufletul la gură.

La un moment dat, copilul își pierde priza și cade. Se aud strigăte și exclamații din mulțime, însă fetița este prinsă la timp de polițist și de bărbatul care participase la intervenție. După ce fetița a fost prinsă în siguranță, tensiunea s-a transformat în ușurare. Martorii au izbucnit în aplauze și au început să strige „bravo” și „bună treabă”.

Potrivit Poliției Metropolitane din Londra, agenții au fost chemați la fața locului puțin după ora 15:20, după ce au primit sesizări privind un copil aflat în pericol.

Fetița a fost salvată fără să fie rănită

Autoritățile au precizat că fetița se cățărase pe pervazul unei ferestre, iar intervenția a fost declanșată imediat după primirea apelurilor. Conform poliției, copilul a fost adus în siguranță la sol până la ora 15:32, cu ajutorul unui ofițer și al unui cetățean aflat la fața locului.

„Fata a fost scoasă în siguranță de către un ofițer prezent și un membru al publicului. Nu a suferit nicio rănire”, a transmis Poliția Metropolitană.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, fetița ar fi rămas agățată de pervaz timp de aproximativ nouă minute înainte de a fi salvată.