Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la 30 de ani de închisoare în dosarul dronelor trimise în Coreea de Nord

O instanță din Coreea de Sud l-a condamnat vineri pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la 30 de ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de implicare într-o operațiune cu drone militare desfășurată deasupra Coreei de Nord, relatează Reuters.

O instanță din Coreea de Sud l-a condamnat vineri pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la 30 de ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de implicare într-o operațiune cu drone militare desfășurată deasupra Coreei de Nord, relatează Reuters.

Potrivit Tribunalului Central din Seul, Yoon a fost condamnat pentru favorizarea inamicului și abuz de putere, după ce judecătorii au concluzionat că acesta a conspirat la incursiunea dronelor sud-coreene deasupra Phenianului, în octombrie 2024.

Anchetatorii susțin că operațiunea ar fi avut scopul de a amplifica tensiunile cu regimul nord-coreean și de a crea condițiile necesare pentru instituirea legii marțiale în Coreea de Sud, măsură adoptată temporar de Yoon în decembrie 2024 și care a declanșat o criză politică majoră.

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Procurorii au cerut încă din aprilie o pedeapsă de 30 de ani de închisoare, argumentând că misiunea cu drone a pus în pericol securitatea națională și a crescut riscul unui conflict militar cu Coreea de Nord. De asemenea, aceștia au susținut că prăbușirea uneia dintre drone ar fi putut compromite informații sensibile privind capacitățile militare ale Seulului.

Dosarul reprezintă unul dintre cele opt procese în care este implicat fostul șef al statului, după demiterea sa în urma controversatei decizii de instituire a legii marțiale. Episodul a provocat un puternic șoc politic într-o țară considerată una dintre cele mai consolidate democrații din Asia.

Yoon Suk Yeol a respins în permanență acuzațiile, susținând prin intermediul avocaților săi că nu a întreprins nicio acțiune care să fi putut declanșa un conflict militar cu Coreea de Nord.

Fostul președinte a fost inculpat în noiembrie 2024 pentru mai multe infracțiuni, inclusiv favorizarea inamicului, o acuzație care poate fi formulată chiar și în lipsa unei colaborări directe cu un stat advers, dacă sunt afectate interesele militare ale Coreei de Sud sau dacă sunt aduse beneficii unui potențial inamic.